مدرب بيراميدز: عبد الله السعيد أهم لاعب في مصر ومازال الدوري طويلًا

محمود فتح الله يتغنى بلاعب بيراميدز عبد الله السعيد.

صرح محمود فتح الله، مدرب فريق نادي بيراميدز، بأن عبد الله السعيد يعد أهم لاعب في مصر خلال الوقت الحالي، وأن فريقه لا يستطيع الاستغناء.

فتح الله قال خلال تصريحات تليفزيونية: "السعيد أحد أهم اللاعبين في بيراميدز ومصر حاليًا، وتفكيره مُنصب في مصلحة الفريق وليس في الأرقام الفردية".

عبد الله السعيد وصل إلى الهدف رقم 99 في الدوري المصري، بعدما سجل هدفًا في مرمى وادي دجلة رفقة بيراميدز، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة العاشرة.

وعن تجديد عقد السعيد قال فتح الله: "لا نستطيع الاستغناء عنه، ولكن الحديث عن ملف المفاوضات من أجل التجديد في يد مجلس إدارة بيراميدز فقط".

وينتهي عقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، على أن ينتقل له في الصيف خلال صفقة انتقال حر.

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مدرب بيراميدز واصل حديثه قائلًا: "الدوري مازال طويلًا، حيث لم يمر سوى 10 جولات فقط، ويتبقى 24 جولة".

واختتم فتح الله تصريحاته قائلًا: "ننافس على جميع البطولات سواء محلية أو إفريقية، والفريق وضعه جيد على مستوى بطولة كأس الكونفدرالية".

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد المقبل.