تهديد عمر جابر بالقتل وإلقاء القبض على المتهمين

صديقان قديمان للاعب يبتزانه

تقدم عمر جابر؛ لاعب بيراميدز ، ببلاغ إلى النيابة العامة، على إثر تلقيه تهديدات بالقتل من قبل اثنين من أصدقائه، كان أحدهما وكيلًا لأعمال خلال فترة من الفترات.

جابر أدلى بأقواله أمام النيابة في حضور محاميه الخاص شعبان سعيد، والتي أكد بها أن الثنائي كان يستغله في الفترة الماضية، للحصول على أموال منه والسفر إلى الخارج إلا أنه فور أن امتنع عن منحهم المزيد، قررا تهديده بالقتل هو وأخيه وزوجته، بالإضافة إلى اختطاف أبنائه.

بالمستندات – نص قرار "فيفا" بشأن قضية الأهلي وعبد الله السعيد

المزيد من الفرق

وأكدت تقارير صحفية مصرية أنه تم بالفعل إلقاء القبض على صديقي جابر، والحكم بحبسهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن الثنائي حصل من لاعب بيراميدز على مليون جنيهًا خلال السنوات الأخيرة دون وجه حق، بجانب بعض الوحدات السكنية ورحلات إلى عدة بلاد أوروبية.

التهديدات جاءت - بحسب التقارير - لأن صديقي جابر طلبا الحصول على 13 مليون جنيه وسيارة مرسيدس إلا أنه رفض، ليلجأ الثنائي لابتزازه.

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا نشأ في نادي الزمالك ، قبل أن يخرج للاحتراف في بازل السويسري ثم لوس أنجلوس الأمريكي، ويعود منهما على بيراميدز.

وشارك جابر في 27 مباراة بالموسم الجاري على المستوى المحلي والإفريقي، سجل خلالها هدف وحيد.