بيراميدز يفوز على طنطا بهدفين لهدف

بيراميدز يتصدر الدوري المصري

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره طنطا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقدم إبراهيم حسن لطنطا بهدف رائع في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، بعدما اخترق دفاعات بيراميدز، وقام بتصويب الكرة في المرمى.

وعزز عبد الله السعيد تقدم بيراميدز في الدقيقة 29 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء أسكنت الشباك.

وحصل طنطا على ركلة جزاء، ونجح عبد الرحمن الدح في الدقيقة 89 أن يسجلها في المرمى، بعدما سددها في منتصف المرمى.

وبذلك يرفع بيراميدز رصيده للنقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة الثالثة في المركز السابع.