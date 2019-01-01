ثنائي بيراميدز ينضمان لطلائع الجيش

طلائع الجيش يتعاقد مع ثنائي بيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجحت إدارة نادي طلائع الجيش، في التعاقد مع ثنائي فريق بيراميدز، مهند لاشين وناصر منسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد طلائع الجيش للموسم الجديد، وذلك بتدعيم صفوفه بعناصر مميزة، من أجل المنافسة على مركز متقدم بالدوري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن طلائع الجيش، تعاقد مع مهند لاشين، لاعب وسط بيراميدز، لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

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كما تم التعاقد مع المهاجم الشاب ناصر منسي من بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، إلى نادي طلائع الجيش.

مهند لاشين وناصر منسي قاما بالتوقيع على عقود انضمامهما إلى صفوف طلائع الجيش، في حضور أحمد المهدي، مدير الكرة بالفريق العسكري، وحسام البدري رئيس بيراميدز.

وأنهى طلائع الجيش الموسم الماضي محتلًا المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر.