بيراميدز يطيح بشباب بلوزداد ويتأهل لدور الـ32 الكونفدرالية

الكتيبة الزرقاء تمكنت من إسقاط الفريق الجزائري على أرضه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح بيراميدز المصري في حسم تأهله لدور الـ32 الثاني بالكونفدرالية الأفريقية، على الأراضي الجزائرية، بالفوز أمام شباب بلوزداد بهدف وحيد، على ملعب 5 جويليه.

شوط اللقاء الأول، سيطر عليه أصحاب الأرض، وخلقوا أكثر من فرصة، لكن الدفاع الأزرق وحارسه أحمد الشناوي كان بالمرصاد لها.

وجاءت أخطر فرص الشوط لبلوزداد في الدقيقة 34 بعدما لُعبت بينية رائعة في ظهر المدافع محمد حمدي، تم تحويلها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لكن رجب بكار لحق بالكرة قبل أن تصل إلى المهاجم، لتضيع فرصة هدف على الفريق الجزائري.

وخلال الـ45 دقيقة الأولى، طالب كلا الفريقين باحتساب ضربة جزاء لكل منهما، بداعي العنف داخل المنطقة، لكن الحكم كان يشير باستكمال اللعب في كل مرة.

مع بداية الشوط الثاني، طالب لاعبو بلوزداد بضربة جزاء لصالحهم للمرة الثانية، بداعي لمس عبد الله بكري للكرة بيده، لكن الحكم يرفض.

وعلى عكس سير اللقاء، نجح بيراميدز في خطف هدف في الدقيقة 56 بأقدام جون أنتوي، الذي استقبل كرة من تشتيت خاطئ لمدافع الفريق الجزائري.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من المباراة، مشادة بين لاعبي الفريقين، أسفرت عن إنذار لجون أنتوي.

كان لقاء الذهاب بمصر قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لتصعد الكتيبة الزرقاء إلى دور الـ32 بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.