بيراميدز: سالم الشامسي لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أعلن نادي بيراميدز، عن عدم امتلاك سالم الشامسي، المالك الجديد للنادي، حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت الساعات الماضية ظهور العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل اسم سالم الشامسي، وتنشر تصريحات على لسانه.
نادي بيراميدز أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن عدم امتلاك الشامسي حسابات عبر تغريدة جاء نصها كالآتي:
توضيح— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 22, 2019
كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل إسم سعادة الأستاذ سالم الشامسي المالك الجديد لنادي بيراميدز غير حقيقية، يؤكد سعادته أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي
"توضيح: كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل إسم سعادة الأستاذ سالم الشامسي المالك الجديد لنادي بيراميدز غير حقيقية، يؤكد سعادته أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت إدارة بيراميدز قد أعلنت اليوم الجمعة، عن نقل ملكية النادي من المستشار السعودي تركي آل الشيخ إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.