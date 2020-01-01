عبد الله السعيد يتجاوز جمال عبد الحميد ويُطارد رقم أبو تريكة

نجم بيراميدز يُواصل إحراز الأهداف

رفع عبد الله السعيد نجم بيراميدز من عدد أهدافه في الدوري المصري إلى 102 هدفًا ليتجاوز رقم مهاجم الأهلي والزمالك في القرن الماضي "جمال عبد الحميد" صاحب الـ101 هدف.

وسجل السعيد هدفي تقدم بيراميدز على مصر المقاصة في المباراة المقامة حاليًا ضمن الأسبوع الـ14 من الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي.

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وكان صاحب الـ34 عامًا قد دخل نادي المائة في الدوري المصري بهدفه ضد الاتحاد في المباراة الأخيرة من البطولة، وقد بات تاسع لاعب يُحقق هذا الإنجاز في كرة القدم المصرية.

إذ سبقه كلًا من حسن الشاذلي والسيد الضظي ومصطفى رياض ومحمود الخطيب وحسام حسن وأحمد الكأس وجمال عبد الحميد ومحمد أبو تريكة.

وسيسعى السعيد الآن لتجاوز رقم أبو تريكة أسطورة الأهلي والكرة المصرية الذي أحرز 106 هدف في الدوري المصري جُلها مع الفريق الأحمر الذي انضم له قادمًا من الترسانة في يناير 2004.

وكان السعيد الذي بدأ مسيرته الكروية مع الإسماعيلي قبل أن يرتدي القميص الأحمر عام 2011 قد جدد عقده مع بيراميدز لمدة 3 سنوات قادمة، رغم أنه كان قد ارتبط بالانتقال لصفوف الزمالك .