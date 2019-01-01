بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد حمودي لاعب الأهلي السابق

لاعب الأهلي ينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلنت إدارة نادي بيراميدز، نجاحها في التعاقد مع أحمد حمودي، لاعب فريق النادي الأهلي السابق، خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي كان قد أعلن عن رحيل أحمد حمودي، بعد قرار لجنة الكرة بالقلعة الحمراء بعدم تجديد عقده، ليرحل عن صفوف الفريق الأحمر.

ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن التعاقد مع أحمد حمودي في صفقة انتقال حر.

إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز نجحت في التعاقد مع احمد حمودي لاعب النادي الاهلي السابق ضمن صفوف الفريق بدايه من الموسم الحالي .



وتعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما انهي تعاقده مع القلعة الحمراء لارتداء قميص بيراميدز pic.twitter.com/3A3RA4BxLe — F.C. (@pyramidsfc) September 16, 2019

وكان حمودي يلعب في صفوف سموحة، قبل الانتقال إلى بازل السويسري، والذي انتقل منه إلى الزمالك، ثم إلى الباطن السعودي، لينتقل للأهلي، وأخيرًا بيراميدز.

يأتي ذلك ضمن إطار سعي نادي بيراميدز لتدعيم صفوفه، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، والمقرر له 21 سبتمبر المقبل.