بيراجي إلى إنتر ودالبيرت إلى فيورنتينا خلال ساعات

إنتر وفيورنتينا يتفقان على تفاصيل الصفقة التبادلية بين بيراجي ودالبيرت

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية عن توصل إدارتي إنتر وفيورنتينا إلى اتفاق بخصوص الصفقة التبادلية بين بيراجي ودالبيرت والتي توقفت خلال الأيام الماضية.

وكان إنتر قد بحث عن استعادة لاعبه السابق بيراجي، في الوقت الذي يريد فيه التخلص من دالبيرت الذي بات خارج حسابات المدرب أنطونيو كونتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

ومن المنتظر أن يتم الاتفاق بين الطرفين خلال ساعات على أن يتم الإعلان الرسمي غدًا أو بعد غد حسب ما أفادت المصادر القادمة من إيطاليا.

وأشارت المصادر في الأيام الأخيرة أن دالبيرت في طريقه للانضمام إلى فنربخشة التركي، قبل أن تؤكد سبورتالينا وسكاي إيطاليا أن اللاعب وافق بالفعل على عرض فيورنتينا.

ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء، في انتظار الكشف عن المبلغ الذي سيدفعه إنتر والنسبة التي سيتحملها من راتبه، على أن ينتقل بيراجي إلى إنتر بالطريقة ذاتها.

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يذكر أن الموثوق جيانلوكا دي مارزيو قد أكد أن صفقة انتقال أليكسيس سانشيز إلى صفوف النيراتزوري في طريقها لأن تتم خلال ساعات أيضًا بعد الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.