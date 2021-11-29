بيدري ينصف برشلونة وميسي .. أفضل لاعب شاب في العالم

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" عن حصول النجم الإسباني بيدري جونزاليس على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم جائزة كوبا.

جاء هذا خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم اليوم في قصر لو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور نخبة من نجوم العالم.

وكان بيدري مرشحًا للجائزة رفقة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب حول العالم، واستحق الحصول عليها منفردًا.

وجاء ترتيب الجائزة كالتالي:

9 | جيوفاني رينا | بوروسيا دورتموند



9 | جيريمي دوكو | ستاد رين



8 | ريان جرافينبراخ | أياكس أمستردام

7 | فلوريان ويرتس | باير ليفاركوزن

6 | بويكو ساكا | آرسنال

5 | ماسون جرينوود | مانشستر يونايتد

4 | نونو مينديش | باريس سان جيرمان

3 | جمال موسيلا | بايرن ميونخ

2 | جود بيلينجهام | بوروسيا دورتموند

1 | بيدري جونزاليس | برشلونة

وقال بيدري عقب تسلمه للجائزة: "أود أن أشكر الجميع على الدعم الذي تلقيته، وأشكر ليونيل ميسي أيضًا وكل من ساعدني".

جدير بالذكر أن بيدري كان قد توج الأسبوع الماضي بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم أيضًا عن العام الماضي.