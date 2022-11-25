بيدري يغازل أسينسيو: أفضل اللاعبين عليهم القدوم إلى برشلونة!

الإسباني يريد نقل زميله إلى برشلونة

قدم الإسباني بيدري مباراة رائعة ضد كوستاريكا شأنه شأن العديد من زملائه الذين بصموا على أهداف وصناعات مميزة وأظهروا مستوى رائعًا في أكبر فوز بتاريخ إسبانيا في كأس العالم.

وحقق الإسبان فوزًا ساحقًا بسبعة أهداف نظيفة على كوستاريكا في الجولة من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

بيدري تحدث عقب المباراة عن أحد زملائه في إسبانيا، وهو ماركو أسينسيو الذي سجل هدفًا من سباعية الماتادور.

ولكن الزاوية التي تحدث عنها بيدري مختلفة للغاية، إذ دعا أسينسيو بشكل واضح إلى القدوم لبرشلونة وسط شكوك في موقفه مع ريال مدريد مع اقترابه من فترة انتهاء عقده.

وقال بيدري في تصريحات لـ"بارتيداثو دي كوبي": "سنرى ما يمكن أن يحدث بشأن عقد ماركو أسينسيو، ولكنني أعتقد أن أفضل اللاعبين لابد أن يكونوا في برشلونة، ولكنني لا أحب الضغط على أي شخص لاتخاذ أي سلوك".