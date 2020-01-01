بيدري: لا أمانع الرحيل عن برشلونة، ونستطيع التتويج بالأبطال

بيدري جونزاليز لاعب برشلونة الجديد لا يمانع الرحيل في فترة إعارة للحصول على دقائق اللعب، ويتحدث عن حظوظ الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا.

أكد اللاعب الشاب بيدري جونزاليز نجم فريق برشلونة القادم مؤخرًا من صفوف لاس بالماس على قدرة فريقه في التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار خاص مع صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أنه لا يمانع الرحيل عن النادي الكتالوني في فترة إعارة.

وقال بيدري: "أريد الانضمام لفترة الاعداد الخاصة ببرشلونة في أسرع وقت وأن أقدم كل ما لدي معهم وأبهرهم، سأحاول أن أقدم أفضل ما عندي للبقاء ولو كان الأمر بيدي لبدأت التدريبات بالغد".

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وأضاف: "حلمي هو النجاح في برشلونة والبقاء هنا لفترة طويلة، سأعمل مع المجموعة بشكل طبيعي لكنني لن أفقد شخصيتي في النهاية، وأعتقد أننا مناسب بشكل جيد لبرشلونة".

وعن إمكانية الرحيل في إعارة قال: "هدفي الأساسي هو اللعب والحصول على الدقائق، وحصلت على الكثير من العروض من أندية الدرجة الأولى في ألمانيا، وهذه الأندية تظن أنني سأكون هامًا وسأحصل على الخبرة معهم، لذلك لو لم يكن النادي يراني جاهزًا بعد ربما يجب أن أرحل في إعارة".

وأردف: "أتمنى اللعب في الكلاسيكو، فكل العالم يشاهد تلك المباراة، وسألعب في أي مكان يطلبه مني المدير الفني، الأهم أن أتواجد في الملعب لكنني أستمتع أكثر بالتواجد في العمق".

وتطرق للحديث عن المنافسة مع نجوم برشلونة الشباب ريكي بوتش وأنسو فاتي وغيرهم: "الأمر لا يخيفني على أبدًا، أنا أدرك مدى الجودة لديهم هناك وسيكون من الهائل بالنسبة لي أن أتطور بجوارهم".

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وأكمل عن قدوته: "دومًا ما كنت أتطلع لإنييستا والآن أشاهد فرينكي دي يونج وأحب كيف يلعبان كرة القدم، وهناك أيضًا بوسكيتس الذي أتحمس كثيرًا لمقابلته".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن مباراة برشلونة ونابولي: "النتيجة لم يتم حسمها بعد، لكننا دومًا ما نكون أهم من يتم ترشيحه لتحقيق دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نابولي في الثامن من شهر أغسطس على ملعب كامب نو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل بهدف لمثله في إيطاليا قبل خمسة أشهر.