بيدري الجديد .. مفاجأة لجماهير برشلونة

بيدري يفأجئ جماهير برشلونة بعد عودته من الإصابة

اجتاز بيدري لاعب برشلونة أمس الفحوصات الطبية في بداية الموسم التحضيري للنادي الكتالوني.

التغيير الجسدي للاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا منذ وصوله إلى برشلونة في عام 2020، حظي بتعليقات واسعة على الشبكات التواصل الاجتماعية.

لاعب وسط برشلونة ظهر بشكل جديد ومفاجئ لجماهير برشلونة، حيث أظهرت الصور تغييرات كبيرة طرأت على قوته البدنية وكتلته العضلية.

العمل البدني لبناء بيدري الجديد

أوضح الصحفي لويس روجو في تقرير شامل نُشر بصحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل العمل البدني لبناء القوة العضلية لبيدري.

استفاد لاعب خط الوسط من الإصابة بتمزق في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى للعمل بجد على جانبه البدني.

خلال غيابه لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر كان قادرًا على تكريس وقته لبناء كتلة عضلية.

كان أحد الأهداف التي حددها لاعب برشلونة، هو زيادة الوزن والحجم، دون أن يفقد السرعة والمرونة التي أظهرها في عامه الأول مع النادي الكتالوني.

A la izquierda Pedri 2020

A la derecha Pedri 2022



Así se hace @Pedri trabajo en busca de la mejor versión posible 💪💪💪🔵🔴 pic.twitter.com/nIpH2ELVgV — Míster Seitán (@CuentaMister) July 4, 2022

بيدري عمل بشكل جيد مع مدرب شخصي، من أجل تحسين كتلته البدنية والعضلية، خلال وقت راحته وابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب قام بتجهيز صالة رياضية في منزله من أجل تحسين قوته الجسدية.

اللاعب الإسباني الدولي اكتسب زيادة في الوزن أربعة كيلوجرامات في شهر فبراير الماضي، وزاد حجم الجزء العلوي من جسده وذراعيه وكتفيه.