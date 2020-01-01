بيدري: أشكر الشخص الذي رفضني في ريال مدريد، أنا الآن في فريق أحلامي

بيدري رودريجيز نجم فريق برشلونة يتحدث عن رفض ريال مدريد له، ولعبه في صفوف النادي الكتالوني الذي كان حلمًا بالنسبة له.

كشف بيدري روديجيز لاعب برشلونة عن رفض ريال مدريد له عندما كان أصغر في السن، مؤكدًا أن ذلك الرفض سار في مصلحته بشكل لم يكن يتخيله.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيدري لصالح صحيفة "آس"، وأكد خلالها أن رفض ريال مدريد منحه الفرصة لتمثيل فريقه المفضل برشلونة.

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وقال بيدري: "ذهبت للاختبار في ريال مدريد وأخبروني إنني لا أملك المستويات الكافية للتواجد في صفوف الفريق".

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وأضاف: "أريد أن أشكر الشخص الذي قال لي أنني لا أستحق التواجد هناك، فأنا الآن في الفريق الذي لطالما أحببته".

وأكمل عن اللعب بجوار قائد برشلونة ليونيل ميسي: "بكل تأكيد كان حلمًا بالنسبة لي أن ألعب بجواره، مثل الكثير من الأطفال".

وكان بيدري قد أصبح ضمن القطع الأساسية في تشكيل المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة خلال الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت على ملعب الأخير في مواجهة صعبة حيث يتأخر الفريق بتسع نقاط عن الصدارة التي يملكها ريال سوسييداد.