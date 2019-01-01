بيدرو: يويفا يتحمل مسؤولية غياب الجماهير بنهائي الدوري الأوروبي

ارتفاع التكاليف ربما يحرم أرسنال وتشيلسي من الجماهير

قام بيدرو رودريجيز جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، بتحميل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، المسؤولية قبل مواجهة أرسنال نهاية شهر مايو الجاري.

تشيلسي يلعب ضد أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وسط حالة من الغضب تجاه تنظيم المباراة الهامة.

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العديد من الجماهير الإنجليزية لن تحضر المواجهة المقامة بمدينة باكو بأذربيجان، نظراً لارتفاع التكلفة بشكل ملحوظ.

وقال بيدرو عن تلك الأزمة:"شيء مؤسف جداً لنا في حالة عدم تواجد العدد الكافي من الجماهير، كان عليهم منح المشجعين أكبر عدد من التذاكر".

وأضاف:"المسؤولية يتحملها اليويفا لأن المباراة ستكون جيدة جداً على أرض الملعب".

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وعن توقعاته للنهائي:"أعتقد أنها ستكون مفتوحة لأن أرسنال يعتمد على الضغط العالي، وهناك تشابه كبير في الأفكار والأسلوب بين الفريقين".

جدير بالذكر أن جناح أرسنال الأرميني هينريك مخيتاريان، لن يتواجد مع الفريق الإنجليزي لأسباب أمنية، نظراً للمشاكل السياسية بين أرمينيا وأذربيجان.