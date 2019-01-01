بيدرو متفائل بإمكانيات لامبارد التدريبية

ما هي تصريحات بيدرو حول لامبارد

أشاد بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي، بإمكانيات فرانك لامبارد التدريبية مؤكدًا أنّ الأخير قادر على صناعة الفارق في ستامفورد بريدج.

لامبارد تولى تدريب تشيلسي بعد رحيل ماوريسيو ساري إلى يوفنتوس.

وقال بيدرو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "إنّه يعمل بجد ويطلب منا الضغط على الخصم في كل مرة نفقد فيها الكرة بجانب التحرك سريعًا وغلق المساحات. من الجيد العمل مع أسطورة بحجم لامبارد".

وتابع: "إنّه مدرب رائع ولديه أفكار جديدة وأعتقد أنّه قدؤ على مساعدتنا في الموسم المقبل".

لاعب برشلونة السابق اختتم تصريحاته بقوله: "تدربنا فقط 5 أيام تحت قيادة المدرب ومن الطبيعي في أول مباراة لنا لا نظهر بالصورة المتوقعة ولكن مع الوقت الأمور ستصبح أفضل".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي تعادل مع بوهيميانز في أول مباراة يخوضها تحت قيادة لامبارد.