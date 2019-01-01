بيدرو بعد تتويج تشيلسي بالدوري الأوروبي: حققنا اللقب عن جدارة

أثنى مهاجم تشيلسي بيدرو ردريجيز على أداء فريقه في المباراة النهائية للدوري الأوروبي ضد آرسنال، مؤكدا أحقية البلوز باللقب، بعد السيطرة المطلقة على مجريات المباراة، باستثناء النصف ساعة الأولى.

وأقر زميل ميسي السابق، بأفضلية المدفعجية في بداية المباراة، إلا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب قبل انتهاء الشوط الأول بدقائق، قبل أن تحدث الانتفاضة في الشوط الثاني، التي أسفرت عن أربعة أهداف في مرمى زميل الأمس بيتر تشيك.

وقال المهاجم الإسباني في حديثه مع قناة (BT) بعد المباراة "أعتقد أن الشوط الأول كان أكثر انفتاحا، وأتيحت لارسنال الكثير من الفرص، لكني أعتقد أننا كنا الطرف الأكثر سيطرة في الشوط الثاني، ونقلنا الكرة بين الخطوط حتى النهاية".

وأضاف "إنه لأمر لا يصدق وهدف آخر ونهائي أوروبي آخر، أفضل شيء اليوم هو عملنا الجماعي، إنها بطولة أخرى وأنا حقا سعيد للفوز بلقب آخر، وأعتقد أننا نستحق الفوز بالبطولة لأننا كنا الفريق الأفضل في البطولة".

الأول في القرن الـ21 الذي تُوّج بالدوري الأوروبي دون التعرض للهزيمة! 😲 #MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/LdgbqvzeR9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

وختم "من الرائع إنهاء الموسم بتحقيق هذه الكأس، هناك تفاهم بيني وبين هازارد، وهو أفضل لاعب. حقا أنا سعيد بالفوز بهذا اللقب".