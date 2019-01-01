بيدرو: برشلونة حاول إعادتي في الصيف الماضي

تعرف على تصريحات بيدرو حول سبب رحيله عن برشلونة

كشف بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي، عن ذكرياته مع التتويج بالسداسية في 2008-2009 رفقة برشلونة وتحدث عن قراره بالرحيل عن النادي الكتالوني في 2015 وموافقته على العودة مرة أخرى.

بيدرو سبق وأكد رغبته ارتداء قميص برشلونة مرة أخرى بعد خروجه من حسابات المدرب فرانك لامبارد.

وقال بيدرو في حوار مع صحيفة "ليسبورتي" الإسبانية: "بالطبع لا أنسى ديسمبر 2009 حينما حققنا السداسية وهدفي في المباراة النهائية كان هو الأفضل في مسيرتي على الإطلاق".

وتابع: "كلما أتذكر هذا الموسم أشعر بالسعادة لكوني جزءًا من هذا الإنجاز العظيم. لقد مرت 10 سنوات على هذا الموسم سريعًا ولم يتبقى سوى الذكريات الرائعة".

بيدرو أشار إلى أنّه لم يكن ليصدق أن يحقق 25 لقبًا من بينها 6 بطولات في موسم واحد ويكون اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع هذه المسابقات مؤكدًا أنّه كان محظوظًا لمقابلة بيب جوارديولا وثقة الأخير في إمكانياته.

وحول إمكانية العودة إلى برشلونة، علّق: "بالطبع لو رغب الفريق في ذلك فلن أتردد في الموافقة، لقد رحلت لأنني لم أكن ألعب بانتظام بعد التعاقد مع نيمار وحينما تحدثت مع المدرب لويس إنريكي وقتها كان أمينًا معي، وحينما جاء العرض من جوزيه مورينيو في تشيلسي وافقت".

وأوضح: "حينما واجهنا برشلونة في فترة الإعداد خلال الصيف الماضي كان هناك بعض المفاوضات ووقتها تحدثت مع فرانك لامبارد ولكنّه أغلق باب الرحيل".

واختتم: "لقد كان قرارًا شجاعًا بالنسبة لي، فالأسهل هو البقاء في برشلونة والتغني بما حققت والحصول على راتب جيد وإضافة البطولات إلى خزائني وخاصة وأنّ حياتي خارج الملعب كانت مستقرة، ولكني فضلت البحث عن تجربة جديدة مع مدرب كبير مثل مورينيو. حاليًا هناك رغبة من وست هام في التعاقد معي ولكني لا أعرف بعد كيف تسير الأمور".

جدير بالذكر أنّ بيدور تصعد إلى الفريق الأول في 2008 ورحل في صيف 2015 وحقق 19 لقبًا مع برشلونة من بينها الثلاثية مرتين.