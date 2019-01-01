بيجرشتاين: رودري مثالي لفريق جوارديولا

اللاعب يصل إلى ملعب الاتحاد بعد كسر شرطه الجزائي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى تكسيكي بيجريشتاين المدير الرياضي لمانشستر سيتي الإنجليزي سعادته بالتعاقد مع رودريجو هيرنانديز "رودري" لاعب الوسط الوافد من أتلتيكو مدريد.

وقال بيجرشتاين لموقع سيتي الرسمي:"رودري أثبت نفسه كموهبة ضخمة، لاعب وسط شاب يملك كل المواصفات التي نبحث عنها".

وأضاف:"إنه يعمل بجد على الصعيد الدفاعي، يجعل نفسه متاحاً لتسلم الكرة ويستغلها في وقت الاستحواذ".

وأوضح:"إنه مثالي للغاية بالنسبة لفريق بيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) ولدينا كل الثقة في نجاحه".

يذكر أن سيتي تعاقد مع رودري البالغ من العمر 23 عاماً مقابل 70 مليون يورو هم قيمة شرطه الجزائي.