خاص | الكشف المبدئي يحمل أخبارًا "مرعبة" حول إصابة بيتي مارتينيز

يبدو أنه موسم الإصابات في النصر

كشفت مصادر خاصة لجول النسخة العربية عن نتائج الكشف المبدئي الذي أجراه نجم النصر بيتي مارتينيز على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي في آخر جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

مارتينيز كان قد غادر الملعب عند الدقيقة الـ71 للإصابة، وقد أظهرت اللقطات سقوطه دون احتكاك مع أحد ومعاناته من آلام كبيرة على مستوى الركبة.

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النصر أعلن رسميًا أن الفحوصات الأولية أكدت معاناة اللاعب من إصابة في الركبة، إذ نشر حساب النادي الرسمي على تويتر تغريدة قال فيها "أظهرت الفحوصات الأولية تعرض لاعب الفريق الأول الأرجنتيني بيتي مارتينيز لإصابة في الركبة، وسيجري اللاعب يوم السبت كشفًا بالرنين المغناطيسي للتأكد من نوع الإصابة ومدة العلاج".

مصادرنا الخاصة أكدت أن الفحوصات التي أجراها اللاعب أكدت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وأن الفحوصات الجديدة التي سيخضع لها ستكون للتأكد من ذلك التشخيص والوقوف على مدة العلاج والتأهيل.

النصر الذي هزم الأهلي بهدفين مقابل هدف في جدة خسر العديد من لاعبيه لفترات طويلة هذا الموسم بسبب الإصابة، وأبرزهم نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح عسيري، وسيخسر صانع ألعابه المتألق حتى نهاية الموسم حال تأكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.