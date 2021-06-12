مفاجأة .. وكيل مارتينيز يكشف تطورات مستقبل موكله مع النصر

اللاعب غائب عن اللعب منذ فترة للإصابة وسيستمر الغياب لعدة أشهر أخرى

فجر مارسيلو سيموني مفاجأة كبرى حول مستقبل موكله "جونزالو مارتينيز" مع النصر نسف بها كل الأخبار التي تحدثت عن رغبة النادي في التخلص من اللاعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة ستُبعده عن اللعب طويلًا.

الإدارة النصراوية تتحرك بقوة ونشاط في سوق الانتقالات الصيفي، وقد تعاقدت مع الثنائي أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر، بجانب عودة جلال الدين ماشاريبوف من الإعارة، ولذا يتحدث العديد عن إمكانية التخلي عن مارتينيز أو عدم قيد اسمه في القائمة الأولى.

ماذا قال وكيل مارتينيز حول مستقبل اللاعب مع النصر؟

سيموني تحدث عن آخر التطورات لصحيفة الاقتصادية السعودية، نافيًا تمامًا وجود أي مفاوضات مع النصر حول عدم قيد موكله في قائمة الفريق، ومشيرًا إلى أنهم ينتظرون الفحص الطبي القادم لتحديد موعد عودة اللاعب إلى التدريبات.

إذ قال "بيتي سعيد هو وعائلته في العيش في السعودية، أيضا يعيش مرحلة مميزة مع النصر ويرغب في الاستمرار، إدارة النصر تهتم ببرنامج اللاعب لعودته وهي إدارة احترافية وحريصة على راحة وعودة اللاعب في أفضل جاهزية".

"اللاعب يسير عبر برنامج تأهيلي وضعه له الجهاز الطبي، وأود أن أطمئن جماهير النصر بأن كل شيء يسير على ما يرام مع اللاعب. إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر من أفضل إدارات الأندية التي عملت معها خلال مسيرتي المهنية كوكيل لاعبين والممتدة منذ 25 عامًا، الإدارة تهتم وتتابع اللاعب، وحريصة على جاهزيته، وهم يدعمونه حقًا".

وأتم "بيتي حاليًا متواجد في بلاده ويقوم بالتدريبات والعمل اليومي ولديه موعد قريبًا مع الطبيب لمتابعة مستجدات علاجه بعد العملية، وسيتحدد بعدها الكثير من التفاصيل عن موعد عودته".

ما هي طبيعة إصابة مارتينيز؟

صاحب الـ27 عامًا كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الـ11 من مارس الماضي، وقد قيل أولًا أنه بحاجة لبرنامج تأهيلي لمدة 5 أسابيع يعود بعد نهايته للعب.

لم تتحسن حالة اللاعب وزادت الآلام خلال تلك الفترة، مما دفع الإدارة النصراوية لإرساله إلى إسبانيا لإجراء فحوصات جديدة على ركبته تحت إشراف الجراح العالمي رامون كوجات، والذي أكد حاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي للركبة.

النصر أعلن آنذاك غياب اللاعب لمدة 6 أشهر، مما يعني أنه لن يلحق بمعسكر الإعداد للموسم القادم، ولن يكون جاهزًا للعب قبل ديسمبر المقبل.

ما هي دوافع النصر للتخلص من مارتينيز؟

النصر عزز منظومته الهجومية جيدًا للموسم الجديد، بإضافة الثلاثي تاليسكا وأبو بكر وماشاريبوف لقائمته، والأخبار تتحدث حاليًا عن اتجاه الإدارة لدعم المنظومة الدفاعية بقلب دفاع وربما ظهير أيسر أو حارس مرمى.

النادي يمتلك حاليًا 8 أجانب، هم الثلاثي الجديد بجانب عبد الرزاق حمدالله وبيتروس وكيم جين سو ونور الدين أمرابط، الذي انتهى عقده ولم يُعلن رحيله بعد، بجانب مارتينيز.

الإدارة النصراوية تُحاول التخلص من المدافع الكوري الجنوبي بعد تعرضه لإصابة قطع في وتر أكيلس خلال الموسم الماضي، لكن الفشل في ذلك سيُجبرها على التفريط بواحد من اثنين، أمرابط أو مارتينيز، حيث لا يُسمح بقيد أكثر من 7 أجانب في القائمة المحلية لأندية الدوري السعودي.

ليس هذا فقط، بل الفشل في التخلص من كيم جين سو سيمنع الإدارة من ضم أي لاعب أجنبي جديد، وهذا يعني عدم دعم الدفاع أو حراسة المرمى بخيار أجنبي خلال الميركاتو الحالي، إلا في حالة التخلص من الثنائي مارتينيز وأمرابط معًا.

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