النصر

النصر يُحاول إيجاد حل لمشكلة مارتينيز الصحية في إسبانيا

تامر أبو سيدو
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Gonzalo pity Martinez - nassr 17-2-2021
al nassr twitter
اللاعب غائب منذ فترة طويلة عن اللعب

أعلن النصر السعودي وصول لاعبه جونزالو مارتينيز إلى إسبانيا للخضوع إلى فحوصات طبية جديدة لمحاولة إيجاد حل لمشكلته الصحية التي تمنعه عن التدريبات واللعب مع الفريق منذ مواجهة الأهلي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الـ11 من مارس الماضي.

صانع الألعاب الأرجنتيني كان قد تعرض لإصابة شُخصت أولًا بأنها قطع في الرباط الصليبي، لكن التشخيص النهائي أظهر أنها تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج لأسبوع أو 10 أيام من العلاج والراحة، لكن اللاعب لم يستطع العودة للتدريبات في الموعد المحدد لشعوره بآلام في موضع الإصابة.

عاد اللاعب وأجرى فحوصات جديدة لتظهر معاناته من تمزق في العضلة الخلفية وتؤجل عودته لثلاثة أسابيع أخرى، لكن استمرار الشعور بالآلام دفع النادي لإرسال الفحوصات كاملة لطبيب أرجنتيني، وقد أكد الأخير حاجة بيتي إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 أسابيع.

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الإدارة النصراوية لجأت أخيرًا إلى إسبانيا لمحاولة إيجاد الحل النهائي لتلك المشكلة، إذ أعلن النادي أن مارتينيز سيخضع لفحوصات تحت إشراف الجراح العالمي رامون كوجات لتحديد خطته العلاجية وبرنامجه التأهيلي.

الصحيفة أوضحت أن اللاعب الأرجنتيني سيخضع لفحوصات طبية بالأشعة، وقد يتم اللجوء للمنظار، للوقوف على حقيقة التشخيص النهائي لإصابته ووضع البرنامج التأهيلي المناسب.

يُشار إلى أن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا انطلق منتصف إبريل الماضي، وقد تعادل النصر مع الوحدات قبل أن يهزم السد القطري 3-1.

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