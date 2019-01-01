بيتيس يطارد بطل موقعة أنفيلد

هل ينتقل البلجيكي إلى الليجا؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية رغبة ريال بيتيس الإسباني في التعاقد مع البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة إستاديو ديبورتيفو الأندلسية، أن بيتيس يستعد للتواصل مع ليفربول بطل أوروبا بشأن مهاجمه الدولي.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً قريباً من الرحيل نظراً لعدم حصوله على دور أساسي مع النادي الإنجليزي.

يأتي ذلك على الرغم من تسجيله للهدفين الأول والرابع في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، في المباراة التي شهدت قلب ليفربول لخسارة الذهاب 3-0 إلى الانتصار بأربعة أهداف دون رد.

أيضاً سجل أوريجي الهدف الثاني في النهائي ضد توتنهام هوتسبر والذي انتهى بفوز الريدز 2-0.