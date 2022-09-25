بيتسو موسيماني من أهلي القاهرة إلى أهلي جدة .. مهلًا لا تقيموا الأفراح الآن!

ما تسبب في طلب بيتسو الرحيل عن الأهلي المصري سيواجه أضعافه في الأهلي السعودي..

لطالما حلم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالخروج خارج القارة السمراء، للعمل واقتحام عالم تدريبي جديد ومدارس جديدة، كانت أوروبا هي حلمه، الذي تحدث عنه كثيرًا، مطالب ومناشدات بالمساواة ورفع العنصرية عن المدربين الأفارقة بملاعب أوروبا، لكن حتى هذه اللحظة لم تستجب له أوروبا، إنما استجابت آسيا له، ليخوض بها أول تجربة خارج أسوار إفريقيا..

فجر اليوم الأحد، أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا، تعاقده مع موسيماني، ليقود الفريق في دوري يلو، بحثًا عن عودة جديدة لدوري المحترفين.

النجاح في التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بمثابة ضربة المعلم لمجلس إدارة النادي الجداوي المكلف برئاسة وليد معاذ، فلم يكن يتوقع أحد أن يخوض موسيماني تجربة في دوري درجة أولى بعد مسيرة أكثر من رائعة مع الأهلي المصري، لكن يبقى هذا هو الأهلي السعودي صاحب التاريخ الكبير أيضًا، وإن هبط من دوري المحترفين.

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Shahid Shahid

أرقام مذهلة لموسيماني مع الأهلي المصري:

من أكتوبر 2020 وحتى نوفمبر 2022 عاش موسيماني تجربته مع الشياطين الحمر، قبل أن تنتهي نهاية درامية، بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، بناءً على طلب الجنوب إفريقي.

خلال هذه الفترة، حديث ولا حرج عن الأرقام والإنجازات، فهو من قاد المارد الأحمر في 97 مباراة، حقق الفوز في 65 منها، وتعادل في 22، فيما خسر عشرة لقاءات أخرى.

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11 انتصارًا متتاليًا هي أكبر سلسلة انتصارات حققها بيتسو مع الأهلي، فيما كانت 22 مباراة متتالية هي أكبر سلسلة لا هزيمة له.

أما عن البطولات، فحقق لقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرة، فيما حقق لقبي دوري أبطال إفريقيا، ولقبي كأس السوبر الإفريقي.

هذا بجانب تحققه برونزية كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين، كانت الثانية منها على حساب الهلال السعودي بعد تلقينه هزيمة قاسية برباعية نظيفة.

لكن ورغم هذه الإنجازات الرائعة إلا أن ما تسبب في رحيله عن الأهلي المصري، سيواجهه من جديد مع الأهلي السعودي..

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مؤكد أن من يطّلع على ما ذكر في السطور السابقة من إنجازات، ستلمع عيناه، ويغمره الأمل الكبير، خاصةً وأن جمهور الراقي يتشبث بأي بارقة أمل، ولو صغيرة، لكن هناك ما قد يجهله الجمهور الجداوي..

من لم يكن متابعًا لفترة موسيماني مع المارد الأحمر، سيتعجب حينما يعلم أن المدرب هو من طلب فسخ العقد، ليس لأنه تلقى عرضًا مغريًا، فهو من بقي دون عمل منذ يونيو الماضي، إذًا ماذا حدث؟!

"جمهور الأهلي يريد الفوز دائمًا، هنا أتعرض لضغط كبير، فأصبح أعاني من ارتفاع ضغط الدم!"، هذا التصريح اختصار لتصريحات عريضة أدلى بها موسيماني عن سؤاله عن سبب طلب الرحيل عن الأهلي بعد مدة قصيرة من تجديد العقد لموسمين.

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في الفترة الحالية، جمهور الراقي على صفيح ساخن، لا يقبل نصف خطأ، فهو الفريق الكبير الذي من المفترض أن يكتسح فرق دوري يلو بنتائج تاريخية، أي أن التعادل غير مقبول، وبالطبع في كل الأحوال الهزيمة لن تكون مقبولة، وبالطبع الهزيمة مرفوضة في كل الأوقات بالنسبة لجمهور الأهلي سواء في دوري المحترفين أو دوري يلو.

لكن المشكلة الأكبر والتي كان يواجهها بيتسو في مهمته بمصر أيضًا هي الأداء؛ الأهلي القاهري حقق الإنجازات التي سبق ذكرها بأداء متواضع، عرّض موسيماني لانتقادات واسعة، ليس من قبل الجمهور فقط، إنما من بعض قدامى النادي وعلى رأسهم صخرة الدفاع وائل جمعة.

حاليًا أهلي جدة أيضًا يقدم أداءً متواضعًا ولاعبوه بلا روح، إن حاول موسيماني أن يتبع معه نفس النهج الذي اتبعه مع الشياطين الحمر، فانتظر يا بيتسو أمراضًا أخرى مع ارتفاع ضغط الدم!

جمهور الراقي لن يقبل بتحقيق الانتصارات فقط، الجمهور الأهلاوي يريد إعادة الهيبة لفريقه، والروح والقتالية داخل أرض الملعب، يريد أن يرى فريقًا شرسًا هجوميًا، ولن يتمكن بيتسو من الحديث عن مدى جودة اللاعبين بالفريق، فمن المفترض أن الفارق كبير بين لاعبيه ولاعبي فرق دوري يلو، فلن تنفع الحجج هذه المرة.

لا أظن أن يتخلى الجمهور عن فكرة الضغط على المدرب، فإن كان الضغط من قبل جمهور القلعة الحمراء كبيرًا ودفع موسيماني لطلب فسخ العقد، للحصول على قسط من الراحة، فإن الضغط سيكون مضاعفًا بقلعة الراقي، وعلى موسيماني أن يجهز أدويته!

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