المتعة والذهب .. لماذا لم يقدم موسيماني المطلوب منه مع الأهلي؟

موسيماني وطريق المتعة مع النادي الأهلي

عندما تولى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مهمة تدريب النادي الأهلي، ارتفعت طموحات جماهير القلعة الحمراء، التي تابعت ما قدمه بيتسو مع فريقه السابق صن داونز الجنوب إفريقي، سواء من نتائج مميزة، أو أداء مبهر، أثار إعجاب الجميع، ولكن مؤخرًا تحولت تلك الطموحات إلى تخوفات من تراجع نتائج الفريق، في ظل المستوى غير المقنع خلال الفترة الأخيرة.

دعونا نتذكر سويًا، لماذا تعاقد الأهلي مع موسيماني؟ تعاقد مسؤولي القلعة الحمراء مع المدرب الجنوب إفريقي، في فترة كانت مهمة للغاية للفريق الأحمر، قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لينجح في مهمته ويتوج باللقب، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، بالإضافة إلى ما قدمه مع فريقه السابق صن داونز من نتائج وبطولات.

موسيماني كان يمتلك في بداية مشواره مع القلعة الحمراء دوافع قوية للغاية، من أجل تحقيق نتائج مميزة، بالإضافة إلى تقديم عروض قوية للغاية، وهذا ما تحقق بالفعل في بداية مشواره، ولكن الأداء تراجع مؤخرًا، وهو ما خلق جو من التخوفات للجماهير، التي بدأت تهاجم المدرب الجنوب إفريقي، وتتساءل، لماذا لم يقدم موسيماني المستوى الذي كان يقدمه مع صن داونز؟

لكي نجيب على هذا السؤال، علينا أن نعرف جيدًا أن موسيماني تولى مهمة تدريب صن داونز عام 2012، وكان الفريق بعيدًا كل البُعد عن بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت مشاركته الأخيرة في نسخة 2008، وخرج من الدور التمهيدي على يد الهلال السوداني، وبعدها غاب عن المشاركة بالبطولة القارية.

وبعد أن تولى موسيماني المسؤولية بثلاثة أعوام، نجح في قيادة الفريق للصعود إلى دوري أبطال إفريقيا نسخة 2015، ولكنه خرج من الدور على يد مازيمبي الكونغولي، ليودع البطولة القارية، ولكنه لم يستسلم، ونجح في قيادة الفريق للتتويج باللقب الأول في تاريخه عام 2016 على حساب الزمالك.

وحقق صن داونز نتائج رائعة رفقة موسيماني ببطولة دوري أبطال إفريقيا، الجميع يتذكر جيدًا الفوز الكبير الذي حققه على الأهلي في ربع نهائي البطولة التي أقيمت عام 2019 بخمسة أهداف دون رد، وغيرها من النتائج، ليعلن نفسه واحدًا من أقوى الأندية على الساحة الإفريقية خلال الوقت الحالي.

أما على المستوى المحلي، تولى موسيماني المهمة عام 2012 والفريق يحتل المركز التاسع بترتيب فرق الدوري الجنوب إفريقي، وغاب عن التتويج باللقب منذ عام 2007، وفي موسم 2013-2014، نجح في قيادة الفريق لتحقيق اللقب، وظل منافسًا أساسيًا وقويًا على لقب الدوري، ليتمكن من تحقيقه 5 مرات خلال المدة التي تولى فيها المسؤولية.

المستوى الذي شاهدناه خلال السنوات الأخيرة لصن داونز رفقة موسيماني، لم يكن وليد أيام قليلة، بل احتاج لوقت كبر جدًا من أجل الوصول إلى هذا المستوى، لأن موسيماني تولى المسؤولية عام 2012، ولم يظهر هذا المستوى إلا بعد 4 سنوات من قيادته للفريق، لأنه احتاج للوقت لبناء فريق يمتلك لاعبين يستطيع إخراج أفضل ما لديهم لخدمة الفريق.

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موسيماني منذ أن تولى مهمة تدريب الأهلي، لم يتعاقد الأهلي مع أي لاعب قام باختياره بنفسه، حيث كانت رغبته هي التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو، ولكن مسؤولي القلعة الحمراء فشلوا في إقناع صن داونز لترك هذا اللاعب، وحتى الآن عجز موسيماني عن وضع بصمته الحقيقية في فريق النادي الأهلي لسببين.

الأول هو ضيق الوقت الذي لم يسعفه في إدخال عناصر جديدة على الفريق، حيث لم يتعاقد النادي الأهلي سوى مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، والذي لم ينجح حتى الآن في تقديم أوراق اعتماده، والظهير الأيمن أحمد رمضان بيكهام، بالإضافة لعودة أكثر من عنصر من الإعارة، أبرزهم محمد شريف وأكرم توفيق وناصر ماهر.

أما عن الثاني، فهو الوقت، حيث لم يمر على تولي موسيماني مهمة تدريب الأهلي سوى 7 أشهر فقط، والمدرب الجنوب إفريقي يحتاج لوقت أكثر لتنفيذ ما يفكر فيه، وما يتمنى أن يراه الجماهير من أداء ومستوى، ورغم ذلك يحقق النتائج المطلوبة، ولا يوجد فريق في العالم يفوز دائمًا ولا يخسر، ويجب تقبل الهزيمة قبل الخسارة.

الخلاصة، موسيماني مدرب رائع ولدية شخصية تشبه شخصية النادي الأهلي، وأيضًا يمتلك الطموح الكافي لقيادة المارد الأحمر للسيطرة على كل البطولات، ولكن يجب على الإدارة تنفيذ كل ما يريده خاصة على جانب الصفقات، وعلى الجماهير الصبر ثم الصبر ودعم المدرب في كل المباريات، لمساعدته وتحفيزه لتحقيق ما يريده الجماهير.