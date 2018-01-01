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كأس آسيا

بيتزي يعنف لاعبي المنتخب السعودي في المران

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المنتخب السعودي يستعد لمنافسات كأس آسيا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

وجه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد الانتقادات للاعبيه خلال معسكر الأخضر في الإمارات.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس الأمم الآسيوية، خلال الشهر المقبل، في الإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى للمنافسة على اللقب.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن جيسوس أوقف المران أمس، ووجه بعض الكلمات للاعبي المنتخب السعودي أنهم لم يأتوا إلى الإمارات في نزهة بل للمنافسة على البطولة.

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وجاء حديث بيتزي بسبب رؤيته أن اللاعبين لم يقدموا المران بشكل يتسم عليه الجدية، مما جعله يعنفهم قبل بدء المنافسات.

وتقبل اللاعبين حديث بيتزي، وبالفعل استأنف التدريبات وقدموا أداء مميز خلال باقي المران وأعلنوا استعدادهم للبطولة جيدًا.

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ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة في منافسات كأس آسيا مع كلًا من منتخبات كوريا الشمالية ولبنان وقطر.

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