بيتزي: مهمتي انتهت مع منتخب السعودية

بيتزي يرحل عن تدريب السعودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن رحيله من تدريب الأخضر، بعد الخروج من بطولة كأس أمم آسيا.

المنتخب السعودي خسر من نظيره الياباني بهدف دون رد، في ثمن نهائي كأس أمم آسيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الشارقة.

بيتزي قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مهمتي مع المنتخب السعودي انتهت، ولا أعلم أي شيء عن المرحلة المقبلة، ولم يتحدث معي أحدًا في الاتحاد السعودي".

وعن أداء لاعبي السعودية، قال بيتزي: "أنا راضٍ عن أداء لاعبينا، وطبقوا أفكاري في الملعب، وهناك بعض الأخطاء، ولكن لدينا الكثير من العوامل الإيجابية".

"الله يصبرنا على منتخبنا" 🤦‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 21, 2019

المدرب الأرجنتيني تابع: "لا بد أن لا ننسى أننا لعبنا ضد أحد أفضل المنتخبات في آسيا والذي يشارك معظم لاعبوه في الدوريات الأوروبية".

واختتم بيتزي تصريحاته قائلًا: "اخترنا اللاعبين الأفضل وجميعهم استحقوا تمثيل المنتخب، وراضٍ عن ما قدموه خلال البطولة وما سعوا بشكل جدي لتطبيقه في المباريات من خطط واستراتيجيات فنية".

بيتزي انتهى عقده مع المنتخب السعودي بنهاية مشواره في كأس أمم آسيا، ولم يتحدث معه أحد في الاتحاد السعودي بشأن التجديد.