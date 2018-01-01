بيتزي: مباراة كوريا الجنوبية امتداد لمرحلة الإعداد الأولى قبل كأس آسيا

المدير الفني للمنتخب السعودي يتحدث عن مباراة الأخضر الودية أمام كوريا الجنوبية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد خوان بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن هدف الأخضر في مباراة كوريا الجنوبية الودية مساء الغد، هو مواصلة مرحلة الإعداد قبل كأس آسيا، مشيراً إلى أن اهم ما في المباراة هو عدم تعرض أي لاعب للإصابة.

وقال بيتزي في تصريحات صحفية: " أتممنا إعداد الفترة الماضية كما هو مخطط له، ونحن راضون عما حققناه لدينا طموح في تقديم مستويات مميزة في البطولة".

وواصل: "تركيزنا الآن منصب على مباراة كوريا الجنوبية غدًا والتي نتطلع من خلالها إلى تحقيق أهدافنا، لقد كان الأسبوع الأول من مرحلة الإعداد للجانب البدني لكل لاعب".

وحول إمكانية إضافة لاعبين جدد للقائمة قال: " لا استبعد هذه الاحتمالية في ظل إمكانية ضم أي لاعب قبل إغلاق الفترة المتاحة لذلك، لكن إن لم تواجهنا أي مشاكل لن يتم استدعاء أي لاعب".

وأتم تصريحاته قائلاً: " الأهم في مباراة كوريا الجنوبية، هو ألا يتعرض أي لاعب من كلا المنتخبين للإصابة".

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي، يشارك في كأس آسيا في المجموعة الخامسة، برفقة كلاً من قطر ولبنان وكوريا الشمالية.