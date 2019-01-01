بيتزي: باهبري من أهم لاعبي السعودية وقدمنا مباراة مميزة أمام لبنان

الأرجنتيني يثني على أداء لاعبيه ونجاحهم في حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، بالأداء الذي ظهر به اللاعبين خلال مواجهة لبنان، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة مميزة على المستوى الفردي والجماعي.

وكان الأخضر قد حسم تأهله بالأمس إلى دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019 بعدما تغلب على لبنان بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

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بيتزي قال، عقب اللقاء: "اللقاء لم يكن سهلًا بالمرة، لكننا حاولنا السيطرة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى وهو ما منحنا الأفضلية، لذلك أنا سعيد للغاية بالأداء والنتيجة، حيث قدم اللاعبون مباراة مميزة على المستوى الفردي والجماعي لالتزامهم بأدوارهم مع تقديم ما لديهم من إمكانات بشكل مثالي".

وأضاف: "مباراة تلو الأخرى تزداد الصعوبة، لأن الفرق تتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر، لكننا سنكون مستعدين جيدًا لكل مباراة".

وعن المستوى الذي ظهر به هتان باهبري طوال المباراة، علق: "باهبري لاعب مميز ويقدم مستوى رائع، وهو واحد من أهم اللاعبين، وأتمنى أن يواصل التطور".

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الأرجنتيني اختتم: "نشعر بدعم كبير من الجماهير، ونقدر لهم ذلك، لأنهم بلا شك دافع كبير لنا لتحقيق هدفنا".

يذكر أن السعودية حقق الفوز كذلك في لقائها الأول أمام كوريا الشمالية برباعية نظيفة، لتحقق العلامة الكاملة في أول مباراتين لها بالبطولة.

ويُنتظر أن يلاقي الأخضر منتخب قطر في 17 من الشهر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات.