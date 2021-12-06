علق البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط نادي النصر السعودي السابق، على رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق السابق، معربًا عن حزنه لما يحدث في العالمي خلال هذه الفترة.

بيتروس وحمد الله فسخ تعاقد:

مع بنهاية الموسم الماضي، فسخ النصر عقد البرازيلي بالتراضي بين الطرفين، بهدف قيد مواطنه الوافد الجديد أنسيلمو دي مورايس.

وأقام النادي العاصمي احتفالية لبيتروس، والذي حرص بعدها على مساندة الفريق في أكثر من مباراة بالمدرجات.

لكن حمد الله تم فسخ عقده من جانب واحد من طرف النادي، خلال الفترة الماضية، دون الكشف عن الأسباب والاكتفاء بذلك "لأسباب شرعية وقانونية". (طالع التفاصيل)

حمد الله يوجه رسالة للجماهير وبيتروس يرد:

اليوم، علق المهاجم المغربي لأول مرة على رحيله، إذ وجه رسالة لعدة شخصيات بالنصر، لكنه لم يذكر الثنائي مسلي آل معمر؛ رئيس النادي، وحسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي السابق. (طالع الرسالة)

وقام بيتروس بالرد على رسالة حمد الله، إذ كتب له: "صنعنا التاريخ سويًا، ولن يمحيه أحد، كل شيء في الحياة ينتهي، لكن القصة ستدوم للأبد".

وأضاف: "ما يحدث في النادي أمر محزن، أنت الأفضل وأرقامك لن يحققها أحد".

لماذا تم فسخ عقد حمد الله؟

الأنباء تعدد حول هذا، فهناك من يؤكد أن سخرية من قرار النادي بإقامة تدريبات صباحية للفريق في الساعة التاسعة، هي السبب، حيث ظهر متهكمًا على القرار رفقة الثنائي عبد الرحمن العبيد ووليد عبد الله. (طالع التفاصيل)

وهناك أنباء أخرى وهي الأقوى، توضح أنه قام بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه المدير التنفيذي للنادي، مهددًا إياه، بعدما تشاجر مع الجهاز الفني للفريق لعدم الدفع به في المباريات. (طالع التفاصيل)

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