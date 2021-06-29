إعلامي يشن هجومًا على إعلاميي الهلال

دافع الصحفي خالد أبو غانم عن بيتروس نجم وسط النصر، مؤكدًا أنه لاعب خلوق لم يُلاحظ عنه الخروج عن النص أبدًا، وذلك خلال مقاله في صحيفة اليوم السعودية.

بيتروس ظهر مع لاعب النصر الجديد "أندرسون تاليسكا" في مقطع فيديو مؤخرًا يُشيران خلاله بالصمت، قبل أن يُردد الأخير عبارته الشهيرة "أنا نصراوي"، وهو ما أثار غضب جمهور الهلال وفتح النار على اللاعبين من الإعلام الأزرق.

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أبو غانم كتب مقالًا في الميدان الرياضي، القسم الرياضي في صحيفة اليوم، أشاد خلاله بنجم الوسط ووصفه بأيقونة النصر، مشيرًا إلى دوره المهم على أرض الملعب وكذلك في تشتيت تركيز المنافسين.

إذ كتب "للموسم الثالث على الـتوالي يثبت بيتروس أنه لاعب مهم في خارطة الفريق النصراوي وأنه إضافة ليس للفريق بل للدوري السعودي، فما يملكه من روح وقتالية يبحث عنها أكبر الفرق مما جعله أيقونه الفريق، وأصبح له طابعه الكروي الخاص بترابط خطوط الفريق مما جعله هدفًا رئيسيًا للخصوم لإخراجه من التركيز ليتأثر الفريق، لكنه بذكائه وقدراته يعكس ذلك ليصبح هـو من يؤثر على لاعبي الخصوم لا العكس".

تابع "ولم يقتصر تأثير بيتروس علـى لاعبي الخصوم بل وصل إلـى إعلامييهم، فقد شنوا عليه هجومًا بلا هوادة بهدف التأثير عليه مما ينعكس ذلك علـى الـنصر، لكن كلما زاد هـجومهم زاد بيتروس إبداعًا وتألقًا، الروح الـتي يمتلكها تجعل المتابع يظن أنه نشأ وتدرج في الـفئات الـسنية النصراوية، لـم لا وبيئة النصر تصنع أكثر من ذلك، بل إنه دائم التفاعل مع كل ما هو سعودي في الكثير من الأحداث والمناسبات".

واصل أبو غانم حديثه بالانتقال لمهاجمه الإعلام الهلالي، مؤكدًا أن هجومهم على بيتروس ليس مستغربًا، بل معتادًا من جانبه، ومشيرًا إلى أن اختلاقهم الأكاذيب يؤكد أن حالتهم باتت صعبة جدًا.

إذ قال "الهجوم على بيتروس غير مستغرب منهم فلـم يكن الأول ولن يكون الأخير، فكثير من لاعبي النصر أو حتى اللاعب الذي ينافس لاعبيهم المفضلـين شربوا من ذات الكأس، لكن أن يصل بهم الحال لتألـيف ونسج الـقصص الخيالية، ووصفه بعبارات خارجة عن الـذوق العام بل وخارجة عن الأدب فهذا مؤشر أن حالتهم أصبحت صعبة جدًا وتحتاج لعلاج من الإدارة القانونية في النادي".

"بيتروس لاعب ذكي كما قلـت ويعرف كيف يجرد خصومه من أسلـحتهم ويقاتلهم بها، كما أنه لاعب قتالي من الطراز الأول دون خشونة أو إيذاء لـلخصم عكس لاعبهم الأجنبي الذي كاد أن ينهي حياة نيمار الرياضية في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا، ناهيك عن الحالات الكثيرة المشابهة لها خلال الموسم المنصرم، ولـم يتطرقوا لها مما يؤكد ازدواجية المعايير لـديهم وأن تبرير هـذا الهجوم - لن أقول النقد لأنه تعدى حدود الـنقد- لـلـمصلـحة الـعامة تبرير غير صحيح".

وأتم أبو غانم مقاله في صحيفة اليوم بالتأكيد على أن بيتروس لاعب خلوق، بقوله "بيتروس اللاعب الخلوق لم نلاحظ عليه الخروج عن النص ونحن شعب مضياف وشعب كرم، وكإعلام نسعى لصناعة احتراف قولًا وفعلًا وهدفنا وطرحنا أسمى وأكبر من أن يتحكم به ميول".

يُذكر أن صاحب الـ32 عامًا الذي ارتدى القميص الأصفر قادمًا من ساوباولو خلال صيف 2018 يُعد من العناصر الرئيسية في النصر، وقد خاض معه 26 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين، وقد لعب اللاعب دورًا مؤثرًا ومباشرًا في التتويج بالدوري السعودي موسم 2018-2019.