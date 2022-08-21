بيب جوارديولا يصدم برشلونة في صفقة برناردو سيلفا: لا أريد أن يغادر أحد

جوارديولا يُثير الجدل حول مستقبل برناردو سيلفا

يظل مستقبل برناردو سيلفا حديث الساعة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يعد اللاعب البرتغالي الدولي بمثابة حبة الكريز التى يريد برشلونة وضعها على الكعكة لإكمال تشكيل الفريق بعد عدة صفقات قوية غيرت شكل تشكيل البلوجرانا.

لكن تظل مشاكل سقف الرواتب وعدم أمتثال النادي لرابطة الليجا في قانون اللعب المالي النظيف، هو العائق الأول أمام اتمام الصفقة حيث لن يسمح مانشستر سيتي برحيل اللاعب مقابل أقل من 80 مليون يورو، وهو مبلغ سيكون من الصعب على النادي الكتالوني دفعه في الوقت الراهن خاصة مع تمسك فرينكي دي يونج بالبقاء.

وتحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس" قبل مواجهة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد، وسُئل عن وضع الفريق في سوق الانتقالات واستغل المدرب الإسباني الأمر لتوضيح أنه إذا كان هناك لاعب لا يريد الاستمرار في مانشستر سيتي، فسيتم البحث عن حل مفيد لكلا الطرفين، على الرغم من رغبته في عدم رحيل أحد.

ماذا قال جوارديولا عن برناردو سيلفا

وقال جوارديولا: "إذا أجبرت شخصًا على البقاء عندما لا يريد البقاء، كيف يمكنك أن تجعله يقدم أفضل ما لديه؟ إنه أمر مستحيل، لا أريد أن يغادر أحد الآن، أنا أحب الفريق الذي أملكه".

وأضاف: "أنا مرتاح جدًا معهم وكيفية تدريبهم بعد ست أو سبع سنوات، نعرف بعضنا البعض جيدًا وهذا يسهل عملية التعامل، في الأوقات السيئة يتفاعلون بطريقة لا تصدق وقد أظهروا ذلك في الماضي في العديد من المناسبات وأحب هذا".

وأعاد المدرب الإسباني، برناردو سيلفا إلى التشكيلة الأساسية ضد نيوكاسل بعد أن بدأ البرتغالي على مقاعد البدلاء في المباراتين السابقتين بالدوري الإنجليزي ضد وست هام وبورنموث، ولم يتبق سوى أقل من عشرة أيام على نهاية سوق الانتقالات.