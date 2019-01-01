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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا يحذر من قوة ولفرهامبتون ويكشف مصير أجويرو

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بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يؤكد على صعوبة مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

حذر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نجوم الفريق من خطورة وصعوبة مواجهة فريق ولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بيب ضمن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة، وأكد خلالها أن ولفرهامبتون يتمتع بقوة كبيرة.

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وقال بيب: "ولفرهامبتون فريق قوي للغايه ويتمتعون بمزايا بدنية كبيرة، ولديهم أفضلية في الكرات الثابتة، وقدرة كبيرة على تنفيذ الهجمات المرتدة".

وأضاف: "عندما يبدأ التعب ينال منك في الدقائق الأخيرة يقومون بتغييرات ترهقك بشكل أكبر، ويدافعون بشكل عميق ويغيرون طريقة اللعب، كما أنهم يسيطرون على مناطق عديدة".

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وعن حالة نجوم فريقه والاصابات قال: "أجويرو كان مريضًا قبل مواجهة ليفربول قبل عدة أيام، لقد أصبح أفضل بشكل بسيط واليوم كان تدريبه الأول منذ ذلك الوقت، أما كومباني فيتعافى بشكل جيد حاليًا، وبقية الفريق جاهز".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيدخل لقاء الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون وهو في المركز الثاني برصيد 50 نقطة بعيدًا عن القمة التي يحتلها ليفربول بأربع نقاط.

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