بيبي يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو في ليلة قهر بورتو ليوفنتوس

بيبي نجم بورتو يكشف تفاصيل حديثه مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في ليلة خروج البيانكونيري من دوري أبطال أوروبا.

كشف بيبي نجم بورتو عن تفاصيل حديثه مع مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو في ليلة خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا قبل أسابيع.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيبي ونقلتها صحيفة "آس" وأكد خلالها بيبي أن رونالدو تحداه للعودة للملعب سريعًا ليهزمه.

وقال بيبي: "أنا لدي الكثير من الإعجاب لكريستيانو رونالدو، وكل ذلك كان معروف وأنا في ريال مدريد وبمنتخب البرتغال، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

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وأضاف: "لقد نجح في القيام بما لم ينجح أي لاعب آخر في القيام به، فاز في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ومع منتخب البرتغال".

وأردف: "نحن 10 مليون نسمة، وهو القائد الخاص بنا، والعديد من الأشخاص لا يعرفون ما الذي يحدث في الكواليس".

وأكمل: "لقد قال لي أن الخبطة في الرأس قد تكون خطيرة للغاية، لقد ذهب معي من قبل في المستشفى في ريال مدريد وطلب مني أن أعود سريعًا للملعب لأنه يريد الفوز، ويريد فعل ذلك وأنا متواجد".

جدير بالذكر أن بورتو كان قد صعد لدورة الـ 8 وغادر يوفنتوس البطولة بالرغم من فوز البيانكونيري بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء الإياب.