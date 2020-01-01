بيبي يقيم مستواه ووضعه في مشروع آرتيتا مع آرسنال

وكيف سيتغلب آرسنال على غياب هدافه الجابوني في الديربي اللندني؟

يعتقد الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي، أن أوضاعه مع آرسنال بدأت تتحسن، عكس بدايته الصعبة، التي تسببت في توتر علاقته بالجماهير.

وكلف صاحب الـ24 عامًا، خزينة المدفعجية حوالي 72 مليون جنيه إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ النادي، إلا أنه ظهر بمستوى أقل من التوقعات تحت قيادة المدرب السابق أوناي إيمري، قبل أن تتحسن أوضاعه نوعًا ما مع مايكل آرتيتا.

وقبل صدام اليوم ضد تشيلسي في ديربي الجولة الـ24 للدوري الإنجليزي الممتاز، قال لاعب ليل السابق للصحفيين "أعتقد أن أموري بدأت تتحسن".

وأضاف "لكني ما زلت أتعلم، وهناك مجال كبير لتطوير مستواي في المرحلة القادمة، لكن من حين التأقلم والانسجام، فالأمور أصبحت أفضل".

وأبرز دور المدرب الجديد مايكل آرتيتا في هذا التحسن، بقوله "لقد شرح لي ما يريده بالضبط، ويود رؤية ذلك على أرض الملعب، وأعطاني مقاطع فيديو تؤكد أهمية وضعي".

وتابع "كل ما في الأمر أنه أخبرني بما يريده وما يمكنني القيام به لمساعدة الفريق، وأيضًا لأكون أفضل كلاعب".

من جهة أخرى، رفض البكاء على اللبن المسكوب، لغياب القائد والهداف بيير إيمريك أوباميانج بداعي الإيقاف، قائلاً "صحيح ستكون خسارة كبيرة لأننا سنخوض المباراة بدون واحد من أفضل المهاجمين في الدوري، لكن علينا جميعًا بذل قصارى جهدنا لتعويض هذه الخسارة".

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وختم "ستكون مباراة جماعية، ويمكننا التعامل بدون لاعب واحد، فنحن نملك من الجودة ما يكفي، ولدينا لاعبين آخرين قادرين على اللعب مثل مارتينيلي ولدينا هدافين آخرين في الفريق".

وسيخوض آرسنال الديربي اللندني وهو في منتصف جدول ترتيب أندية البريميرليج برصيد 29 نقطة، على بعد 10 نقاط كاملة من مضيفه الليلة، الذي يحتل المركز الرابع بـ39 نقطة.