بيبي يغادر قائمة ساحل العاج للتعافي البدني

الإيفواري انضم هذا الصيف لصفوف الجانرز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انسحب نيكولاس بيبي نجم آرسنال من قائمة منتخب ساحل العاج لخوض مباريات فترة التوقف الدولي.

جاء ذلك نظراً لحاجة الجناح للعمل على لياقته البدنية، رغم إثارة هذا الخبر لبعض المخاوف لدى مشجعي آرسنال.

الجناح الإيفواري ليس مصاباً، بل فضل البقاء مع الجانرز لتسريع عملية اندماجه مع الفريق نظراً لقدومه في وقت متأخر من الموسم التحضيري.

وكان بيبي -24 عاماً- قد خاض منافسات كأس أمم إفريقيا في الصيف، ما أخر خوضه للفترة التحضيرية.

يذكر أن بيبي انضم لآرسنال قادماً من ليل مقابل 72 مليون جنيه استرليني كأغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني.