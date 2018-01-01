لفتة إنسانية من بيبي بعد فسخ تعاقده مع بكشتاش

بيبي مدافع ريال مدريد السابق وبكشتاش الحالي يدفع رواتب العمال في النادي رغم فسخه للتعاقد مع الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن لفتة إنسانية قام بها اللاعب البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد السابق وبكشتاش الحالي الذي فسخ تعاقده مع النادي قبل ساعات.

جاء هذا بعد أن قرر اللاعب البرتغالي دفع رواتب عدد كبير من عمال النادي التركي من جيبه الخاص بعد الأزمة المادية التي وقع فيها الفريق.

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وذكرت صحيفة "ماركا" أن فسخ التعاقد جاء بسبب فشل النادي في دفع راتب اللاعب، السابق لريال مدريد الذي حقق لقب دوري الأبطال في 2014 و2016و2017.

ولم يعلن النادي حتى الآن بشكل رسمي عن فسخ التعاقد الذي تم في الساعات الأخيرة، لكن من المتوقع الإعلان عنه في وقت قريب للغاية.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن بيبي قد دخل مفاوضات مع نادي جديد خلال الوقت الحالي من المفترض أن تتم خلال الفترة المقبلة وينضم لهم، لكنها لم تكشف عن ذلك الفريق.

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جدير بالذكر أن بيبي لعب مع بكشتاش 53 مباراة منذ أن انضم لهم في مطلع الموسم الماضي وسجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ثلاثة.