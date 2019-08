أعرب أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن سعادته بتعاقد المدفعجية مع الجناح الفرنسي نيكولاس بيبي لاعب ليل.

أرسنال أنهى صفقة بيبي وأعلن عنها بشكل رسمي اليوم الخميس، حيث بلغت قيمتها 72 مليون جنيه إسترليني.

وقال إيمري عن ضم الإيفواري:"هو لاعب مصنف على مستوى عالي جداً، جناح يمتلك موهبة كبيرة والعديد من الأندية حاولت ضمه".

Nicolas Pepe has today become our club-record signing!



🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️