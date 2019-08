رسمياً - أرسنال يعلن التعاقد مع نيكولاس بيبي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي قادماً من ليل الفرنسي.

بيبي تألق بشكل لافت مع ليل الموسم الماضي، ليلفت أنظار عمالقة أوروبا تجاهه، أبرزهم نابولي، بايرن ميونيخ، ليفربول وباريس سان جيرمان.

وكشف الموقع الرسمي للمدفعجية، عن توقيع اللاعب على عقود انتقاله للفريق، ليمثل دفعة قوية للمدرب أوناي إيمري.

وجاء ذلك بعد تواجد الإيفواري صاحب الـ24 عاماً في لندن هذا الأسبوع، من أجل إنهاء كافة التفاصيل والخضوع للكشف الطبي.

Welcome to The , Nicolas Pepe 🤩



🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW