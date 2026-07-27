بيان رسمي ينهي الجدل.. جلطة سراي يحسم حقيقة التعاقد مع جمال موسيالا

نفى نادي جلطة سراي، في بيان رسمي، الشائعات المستمرة التي ربطته بالتعاقد مع النجم الشاب جمال موسيالا.

وأوضح النادي التركي مساء الأحد عبر عدد من وسائل الإعلام المحلية: "الأنباء التي تفيد بأن نادينا توصل إلى اتفاق مع جمال موسيالا ونادي بايرن ميونخ لا تمت للحقيقة بصلة.. نعلن ذلك لتوضيح الأمر للرأي العام".

وقبل حوالي أسبوع، ذكرت صحيفة "حريت" واسعة الانتشار أن اللاعب الهجومي البالغ من العمر 23 عامًا قد عُرض على نادي جلطة سراي للانتقال إليه على سبيل الإعارة. ونتيجة لذلك، تلقفت وسائل الإعلام التركية الأخرى وخبراء سوق الانتقالات هذه الشائعات، وتحدثت التقارير عن محادثات متقدمة بين الأطراف المعنية، بل وذهبت في بعض الأحيان إلى حد الزعم بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتُعد مثل هذه الأمور طبيعية تمامًا خلال فترة الانتقالات؛ ففي الوقت الحالي، يرتبط البطل التاريخي لتركيا بأسماء عشرات اللاعبين الآخرين، وهو ما يجعل بيان جلطة سراي النافي يبدو مثيراً لبعض الاستغراب.

منافسة شرسة تنتظر جمال موسيالا في بايرن ميونخ

يرتبط موسيالا بعقد مع النادي البافاري حتى عام 2030، ولا يخطط للرحيل عن الفريق رغم وضعه المعقد حاليًا. فبعد تعرضه لكسر في عظمة الشظية الصيف الماضي، غاب عن الملاعب لعدة أشهر ولم يسجل عودته إلا في بداية العام. ومنذ ذلك الحين، لم يُظهر سحره المعتاد إلا في ومضات نادرة، كما خيب الآمال في كأس العالم شأنه شأن المنتخب الألماني بأكمله.

بعد ذلك، خضع اللاعب لعملية جراحية كانت مقررة منذ فترة طويلة لإزالة شريحة معدنية. وأعلن النادي البافاري في بيان رسمي: "بفضل هذا التدخل الجراحي، يمكن للاعبنا إكمال التحضيرات للموسم وفقًا لخطة منظمة وواضحة، مما يضمن جاهزيته التامة لانطلاق المباريات الرسمية لبايرن ميونخ". وبحسب التقارير، من المتوقع أن يعود موسيالا إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء الجولة الآسيوية (من 1 إلى 8 أغسطس)، على أن يكون حاضرًا في مباراة كأس السوبر ضد بوروسيا دورتموند يوم 22 أغسطس.

ومع التعاقد مع إسماعيل صيباري، بالإضافة إلى ميل مايكل أوليسيه للعب في العمق، سيشهد المركز المفضل لموسيالا منافسة أشرس في الموسم المقبل مقارنة بالفترة الماضية. كما يُعد سيرج جنابري ولينارت كارل من الخيارات المتاحة للمشاركة في هذا المركز أيضًا.