بيان رسمي - هيئة الرياضة تعلن اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن ملعب الدرة

الجماهير واجهت صعوبة خلال مواجهة النصر والوحدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، بيانًا رسميًا، تعبر خلاله عن استيائها من الصورة التي ظهر بها محيط ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، خلال مواجهة النصر والوحدة الإماراتي، موجهًا باتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة.

انتشر أمس الإثنين، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر معاناة الجماهير في الوصول إلى مقاعدها قبل انطلاق المباراة، إثر وجود بعض الإشغالات بمحيط الاستاد.

وجاء في بيان الهيئة: "إشارة إلى المقطع المتداول لعدد من الجماهير الرياضية أثناء وصولها لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض قبل مباراة النصر والوحدة الإماراتي، وما ظهر من صعوبات في الوصول لبوابات الملعب الرئيسية خارج استاد الملك فهد الدولي، فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح بأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأعمال في المنطقة المحيطة طوال الفترة الماضية، وحتى قبل أسبوع من موعد المباراة تم التأكيد على ضرورة تهيئة مداخل ومخارج الملعب من قبل الجهات نفسها والتنبيه على ذلك بصورة متكررة".

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وأضاف: "وعليه فقد وجه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشؤون الفنية ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام التشغيل، لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات المعنية بهذه المشاريع، تتضمن التنسيق والاجتماع مع مسؤوليها".

واختتم: "كما وجه سموه بسرعة اتخاذ ما يلزم لتهيئة مداخل ومخارج الاستاد لضمان وصول الجماهير بكل يسر وسهولة في هذا الملعب أو الملاعب الأخرى".

يذكر أن المباراة كانت قد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريق، على أن يقام لقاء الإياب في 12 من الشهر الجاري، على ملعب آل نهيان، لحسم المتأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال آسيا.