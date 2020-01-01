بيان رسمي من رابطة المحترفين الإماراتية بشأن مصير دوري الخليج العربي

"فيروس كورونا" يصيب بطولات كرة القدم حول العالم

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم السبت، موقفها من تعليق منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي من عدمه خلال الفترة المقبلة.

الدوريات العربية تم تأجيل معظمها مؤخرًا بسبب انتشار وتفشي "فيروس كورونا"، أخرها كان الدوري المصري الممتاز والمغربي والأردني والسعودي.

وفي بيان رسمي أعلنت رابطة المحترفين استمرار منافسات دوري الخليج العربي ودوري تحت 21 عامًا، حسب المواعيد المحددة في جداول المسابقات.

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وجاء البيان على النحو التالي: "بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم والجهات المختصة، تقرر استمرار المسابقات الخاصة بالفريق الأول وفريق تحت 21 عامًا حسب المواعيد المحددة في جداول المسابقات".

وتابعت رابطة المحترفين في بيانها: "مع أخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة واستمرار تقييم الوضع مع الجهات المعنية، علمًا أن المباريات تقام بدون حضور جماهيري حسب ما تقرر مسبقًا".

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي لم ينتشر بها فيروس كورونا بشكل كبير منذ ظهوره بها وتعافت بعض الحالات بها.