بيان رسمي .. مرتضى منصور: الخطيب رفض دعوتي وطرد وفد الزمالك

اشتعال العلاقة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، يوضح فيه رفض محمود الخطيب رئيس الأهلي دعوته لحضور افتتاح بعض المنشآت بالقلعة البيضاء.

وسادت حالة من المناوشات بين إدارتي الأهلي والزمالك في الفترة الماضية بسبب الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين في أكثر من قضية.

وجاء البيان على النحو التالي: "من منطلق حرص الدولة على استقرار المناخ الرياضي فقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من داخل مجلس النواب استعداده لرأب الصدع بين الناديين الكبيرين حرصًا منه على ألا تحدث فتنه كروية بين أكبر ناديين فى مصر وإفريقيا هما الزمالك والأهلي يستفيد منها بل يحرض عليها أعداء الوطن من الجماعه الإرهابية وإعلامهم الهارب فى قطر وتركيا فلقد أكد رئيس نادى الزمالك فى الجلسه العلنية لمجلس النواب أنه سيترجم هذه الخطوة بإرسال دعوة للسيد محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارته لحضور احتفالية كبرى داخل نادى الزمالك لافتتاح تسعة مشروعات رياضية بالإضافة إلي مسجد باسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي".

المزيد من الفرق

أضاف البيان: "أنه بالأمس وبناءًا على تعليمات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي توجه القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي ومعه اثنين من الموظفين إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة أمس لتسليم بطاقات الدعوة للسيد محمود الخطيب ومجلس إدارته إلا أن أمن النادي رفض دخولهم بحجة أنهم سيستأذنون مسبقًا من الكابتن الخطيب ومدير عام النادي وبعد أن تركوهم على بوابة النادي لمدة تزيد على ساعة أخبروهم أن يحضروا اليوم الأربعاء وبالفعل توجه وفد نادي الزمالك اليوم إلى مقر النادى الأهلى للمرة الثانية وبعد أن تركوهم أيضا لمدة تزيد عن ساعة و نصف على البوابة صدرت التعليمات لأمن النادي بطردهم وقاموا بسبهم ورفضوا استلام بطاقات الدعوة".

وتابع البيان: "بناءًا علي ذلك فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يستنكر هذا الموقف من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ويؤكد أن الخطيب ومجلسه يصرون على إحداث فتنه بين جماهير الناديين الكبيرين وأن أي خطوه في اتجاه لم الشمل من أجل وطننا مصر تقابل من محمود الخطيب إما ببلاغات وهمية أو فيديوهات مفبركة أو بيانات تسئ لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

وأكد البيان:" أن طرد مندوبي نادي الزمالك على مدار يومين ورفض استلامهم بطاقات الدعوة فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يشهد مصر كلها الأهلاوية قبل الزملكاوية أن نادي الزمالك عندما يمد يده لمجلس إدارة النادي الأهلي ليس عن ضعف ولكن احترامًا لمؤسسات الدولة لتحقيق وخلق مناخ رياضى صحي ومحترم من أجل استقرار وطننا الغالي مصر".

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره الأهلي، السبت الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.