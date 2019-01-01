بيان رسمي - رئيس العين: مطالبون بالثقة في الزعيم وشعار الكيان أكبر من كل المعطيات

ماميتش رحل عن الزعيم، وغانم الهاجري يدعو الجماهير لمساندة الفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر غانم الهاجري؛ رئيس نادي العين الإماراتي بيانًا رسميًا، لحث جمهور الزعيم على الوقوف خلف الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن رحيل الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني، لن يؤثر بصورة كبيرة على الفريق في ظل وجود عناصر أخرى ستكمل المسيرة.

وكان النادي الإماراتي قد أعلن بالأمس رحيل ماميتش عن تدريب الفريق بعدما طلب فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، موضحًا أن طلبه كان مفاجئًا رغبة منه في الحصول على راحة. (طالع التفاصيل)

الهاجري كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المنطق يؤكد أن العين حقق بالعناصر الموجودة ضمن قائمة الفريق الحالية من لاعبين وجهاز فني وطاقم طبي وكل منتسب إليه الكثير من الأهداف والنتائج الإيجابية، ولكنه بنفس الأسماء تعثر في محطات مهمة وخرج من بعض المسابقات المحلية والخارجية، مفهوم كرة القدم يعتمد على منطق تكامل الأدوار ولكل شخص منتسب لهذا الكيان دور في حصد البطولات من مدربين وإداريين وأطقم فنية وأجهزة طبية وجماهير وموظفين وغيرهم ولا يمكن القول بسبب "فلان" حققنا وبسبب آخر خسرنا. فالمكسب للفريق بأكمله وكذلك هي الهزيمة".

مفهوم كرة القدم يعتمد على منطق تكامل الأدوار ولكل شخص منتسب لهذا الكيان دور في حصد البطولات من مدربين وإداريين وأطقم فنية وأجهزة طبية وجماهير وموظفين وغيرهم ولا يمكن القول بسبب "فلان" حققنا وبسبب آخر خسرنا. فالمكسب للفريق بأكمله وكذلك هي الهزيمة. — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) ٣٠ يناير ٢٠١٩

وأضاف: "المحصلة العامة للفريق مرضية ولكنها ليست مثالية والواقع يؤكد أن هناك مساحات كثيرة للتدعيم والتطوير والتقدم لبلوغ الغايات المرجوة ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيقها، اللاعب والمدرب من أهم العناصر في عالم كرة القدم، ولكل منهم أهدافه وطموحاته، ويمتلكون الحرية المطلقة في تحديد اتجاهاتهم خصوصاً وأن علاقتهم مع النادي لا تحكمها العاطفة أو الرغبة، بل قوانين بعقود وبنود واضحة، والاتفاق على كل التفاصيل أمر غير وارد في بعض الأحيان".

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رئيس العين تابع: "عندما يكشف بعض الأطراف عن رغبتهم في البحث عن تحديات جديدة في الوقت الذي تجد هناك عناصر تظهر رغبتها في أن تكون جزءًا من هذا الكيان، فتأكد أن معادلة التوازن حاضرة، والحقيقة لا يمكن أن نتوقف نحن عليهم كما أنهم لن يتوقفون علينا وتستمر المسيرة، عندما نفتقد روح التحدي في دواخلنا فلن نستطيع تحقيق نجاحات ولا صناعة أمجاد ولا تسجيل أرقام ولا كتابة تاريخ جديد، وزوران مدرب محترف لديه طموحاته ويمتلك القرار متى يرحل ونحن لدينا توجيهات وسياسات ومفاهيم وقيم تحكمنا في التعامل مع كل الظروف".

واختتم: "شعار هذا الكيان أهم وأكبر من كل المعطيات والجمهور الذي يقف خلف هذا الصرح دائماً يصنع النجوم ويقدمهم للعالم لذلك متى ما تواجدوا سيكون القادم أفضل وأجمل بإذن الله العلي القدير، مطالبون بالثقة في "الزعيم" والعمل على توفير احتياجاته ودعم مكوناته الحالية والوقوف إلى جانبه وتعزيز معنويات من يدافعون عن شعاره بالتحفيز والإيجابية وعدم السماح للأدوات السلبية في السيطرة على خطابنا ومشاعرنا وتعاملنا".

شعار هذا الكيان أهم وأكبر من كل المعطيات والجمهور الذي يقف خلف هذا الصرح دائماً يصنع النجوم ويقدمهم للعالم لذلك متى ما تواجدوا سيكون القادم أفضل وأجمل بإذن الله العلي القدير. — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) ٣٠ يناير ٢٠١٩

يذكر أن العين قرر تعيين الكرواتي زيلجيكو سوبيتش؛ مدرب الرديف، وجهازه المعاون، لتولي المسؤولية الفنية مؤقتًا للفريق الأول، لحين التعاقد مع مدير فني آخر خلال الفترة المقبلة.

وتشير بعض التقارير إلى أن رحيل ماميتش عن الزعيم، جاء لتعاقده مع الهلال السعودي لخلافة البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني الحالي، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.