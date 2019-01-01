بيان رسمي - بيراميدز يشكو الاتحاد المصري لفيفا وكاف

المباريات المؤجلة تدفع بيراميدز لاتباع الطرق المشروعة لحفظ حقوقه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، أنه سيتخذ الإجراءات الرسمية لشكوى الاتحاد المصري لكرة القدم أمام الاتحاد الأفريقي "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا"، بسبب عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص في جدول الدوري الممتاز.

وتأتي شكوى بيراميدز بسبب أن الأهلي بدأ خوض مبارياته في الدوري الثاني في ظل وجود بعض المؤجلات له بالدوري الأول، وتحديدًا لقاء القمة أمام الزمالك.

نادي تركي آل الشيخ أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: "سنتبع الطرق لحفظ حقوق الفريق الأول لكرة القدم باللجوء إلى الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم لشكوى اتحاد الكرة في حالة عدم التزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع لجميع الفرق في الدوري وكذلك الإعلان بشكل واضح عن جدول مباريات بطولة كأس مصر والذي لم يعلن عنه حتى الآن".

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وأضاف: "الشكوى تأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية حيث أنه من غير المعقول أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني للدوري وحتى الآن لم تخض أندية أخرى مباريات في الدور الأول للمسابقة".

البيان اختتم: "بيراميدز لن يترك حقه بضرورة إصدار الاتحاد جدول محدد معلوم الملامح أسوة بما يحدث في دوريات دول العالم إلا بعد وكذلك الإعلان بشكل واضح عن مباريات دور الستة عشر بكأس مصر، فما يحدث في جدول المسابقة غير عادل وغير منصف لافتقاده العدالة بين جميع الفرق وفقًا لما تنادي بيه لوائح الفيفا بعدم تفصيل المناخ لفرق بعينها".

يذكر أنه من المقرر أن يلاقي بيراميدز، الأهلي في دور الـ16 بكأس مصر إلا أنه تم تأجيل اللقاء ولم يتحدد موعده بعد.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، خلف الزمالك صاحب الصدارة برصيد 42 نقطة برصيد 42 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.