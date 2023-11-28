بيان رسمي.. برشلونة يذكر تطورات إصابة جافي

لاعب الوسط الشاب من أهم عناصر كتيبة تشافي..

في بيان مقتضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طمأن نادي برشلونة أنصاره حول حالة نجمه الشاب جافي، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال برشلونة في بيانه: "أجرى لاعب الفريق الأول جافي اليوم عملية جراحية ناجحة لتمزق الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى بالإضافة إلى خياطة الغضروف المفصلي. تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي، أجرى الدكتور جوان كارليس مونلو التدخل في مستشفى برشلونة".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان جافي قد تعرض للإصابة مع منتخب إسبانيا أثناء مباراة الماتادور في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد جورجيا والتي انتهت بفوز رجال المدرب لويس دي لا فوينتي 3-1.

وتفاقم الإصابة الحالة السيئة لكتيبة المدرب تشافي هيرنانديز هذا الموسم سواء على مستوى الإصابات العديدة أو الأداء المتذبذب.

جافي كان أحد أكثر اللاعبين مشاركة بصفة أساسية رفقة البلوجرانا هذا الموسم، وقدم مستوى متطورًا عرقلته الإصابة التي تغيبه عما تبقى من الموسم الجاري.