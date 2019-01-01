بيان رسمي - بتروجيت يتراجع عن عدم خوض مواجهة المقاولون

الفريق البترولي يحتاج لهدايا للبقاء في الدوري الممتاز حتى وإن هزم ذئاب الجبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجيت، اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا يؤكد خلاله تراجعه عن عدم خوض مواجهة المقاولون العرب، موضحًا أن المسؤولية الوطنية وراء التراجع.

الفريق البترولي من المقرر أن يلاقي ذئاب الجبل، في العاشرة من مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ومنذ أيام، أعلن بتروجيت عدم خوض اللقاء، إثر تجاهل اتحاد الكرة لخطابات الناي في الوقت الذي يراعي به مصالح الأندية الأخرى كتأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون دون طلب من كليهما. (طالع البيان)

وجاء في بيان التراجع: "من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، قرر نادي بتروجيت خوض مباراة المقاولون العرب يوم الإثنين الموافق 3-6-2019 مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة ومبادئ اللعب النظيف".

بتروجيت يعاني من شبح الهبوط في المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، ولا يكفيه الفوز فقط في لقاء الليلة لضمان البقاء، حيث ينتظر هدايا من منافسيه.

بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.