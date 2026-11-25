مشاركة تابع GOAL على جوجل

أصدر بايرن ميونخ بيانًا بشأن قضية جمال موسيالا، أكد فيه أن أيًا من الطرفين لم يكن على علم بمرضه العصبي عند اختتام مفاوضات العقد في فبراير 2025.

إعلان

وأوضح النادي أن أول فحص لم يُجرَ إلا في 22 أبريل 2025، بعد استشارة أطباء بايرن وظهور الأعراض الأولى، ما أدى في النهاية إلى تشخيص إصابته بنوبات الإغماء.

وربما يرتبط ذلك مباشرة بحادث وقع في منتصف أبريل. ففي 13 أبريل 2025، تسبب موسيالا في حادث سيارة خطير بعدما قاد بسرعة 194 كلم/ساعة، في منطقة لا تتجاوز السرعة المسموح بها فيها 120 كلم/ساعة.

وفي خضم التصعيد الأخير بين مسؤولي بايرن البارزين أولي هونيس وكارل هاينتس رومينيجه من جهة، ومستشاري موسيالا، ومن بينهم كريستيان شميد من 11WINS، من جهة أخرى، ثارت شكوك حول ما إذا كان مرض موسيالا معروفًا بالفعل عند إبرام تمديد عقده الباهظ للغاية في فبراير 2025. وقد بدد النادي الأكثر تتويجًا هذه الشكوك بنفسه الآن.

وشدد النادي أيضًا على أن «محادثات بناءة» جرت بينه وبين مستشاري اللاعب، أكد خلالها الطرفان مجددًا: «صحة اللاعب فوق كل اعتبار لدى الطرفين. ويحظى جمال موسيالا بالدعم الكامل في طريق عودته».

إعلان إعلان

واتفق الطرفان كذلك على مواصلة المحادثات «بروح الشراكة وبسرية». ويُقال إن موسيالا سمح لبايرن مؤخرًا بالاطلاع على ملفه لدى أطباء الأعصاب الذين يعالجونه، والذين اختارهم بنفسه. وبذلك خطا اللاعب الهجومي خطوة نحو إدارة النادي، التي شعرت، بحسب تقرير مثير نشرته مجلة شتيرن يوم الثلاثاء، بأنها لم تُبلّغ بما يكفي بشأن القضية، واشتبهت في أن معسكر موسيالا يخفي شيئًا يتعلق بالمرض.

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية ليل دوري أبطال أوروبا 15:00 بايرن ميونخ شاهد

ويبدو أن سبب هذا الاعتقاد هو تعرض موسيالا، يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، لأول نوبة غياب خلال التدريب الجماعي منذ 12 أسبوعًا، فيما لم تعلم هيئة الرقابة النافذة بالأمر إلا في وقت لاحق من الأسبوع. لكن يُقال إن الإدارة الرياضية، ومن بينها ماكس إيبرل، كانت على علم به.

ونتيجة لذلك، أثار رومينيجه الجدل يوم الجمعة بعدما أعرب علنًا عن شكوك كبيرة في قدرة موسيالا على العودة إلى مستواه السابق، وطرح في الوقت نفسه بجدية احتمال تعديل عقده الكبير.

إعلان

هل هناك اتفاق شفهي بين بايرن ميونخ ومستشاري موسيالا؟

وبحسب الرئيس الفخري أولي هونيس، كان هذا الاحتمال جزءًا من اتفاق شرف أُبرم في الصيف مع شميد، مستشار موسيالا، في تيجرنزي. وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج أن هونيس وشميد التقيا واتفقا شفهيًا على تعديل عقد موسيالا إذا لم يتمكن اللاعب من استعادة مستواه السابق.

لكن معسكر موسيالا لم يخرج بهذا الفهم من المحادثات، بل رأى أن الاتفاق اقتصر على إجراء مزيد من المحادثات إذا لم تتحسن حالة اللاعب قريبًا.

إعلان

وكان موسيالا قد أعلن إصابته بنوبات الغياب في أغسطس، بعدما انهار لسبب غير مفهوم خلال المباراتين الوديتين أمام لايبزيج وهايدنهايم، لكنه تعافى سريعًا وتمكن من مغادرة الملعب بنفسه.

Getty Images