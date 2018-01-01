خلال بيان رسمي - العين الإماراتي: لن نفرط في أي لاعب أجنبي

غانم الهاجري رئيس العين يكشف موقف ناديه من رحيل لاعبيه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد غانم الهاجري، رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، على أن لا نية للتفريط في أي لاعب في صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الجميع سيستمر حتى نهاية الموسم.

وكانت أخبار تم تداولها خلال الأيام الماضية، حول رغبة الأهلي المصري، وأندية سعودية وصينية، للحصول على خدمات حسين الشحات لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الهاجري خلال تصريحات للموقع الرسمي للعين: "كشوفات العين تضم خمسة لاعبين أجانب في الوقت الحالي ولا توجد أي نية للتغيير حتى نهاية الموسم، ونعمل على توفير الاحتياجات المستقبلية وكافة المعطيات المرتبطة بعامل الاستقرار وفقاً لتقرير الجهاز الفني".

🎙️رئيس مالاتياسبور: وصلتنا عروض من خارج تركيا لبوطيب، وقد يكون من الصعب الحفاظ عليه، يجب أن ننظر بعين الاعتبار لمصالح النادي واللاعب. pic.twitter.com/SsRml8eiH5 — جول مصر (@goaleg) December 30, 2018

رئيس العين تابع: "ملف التعاقدات في عالم كرة القدم تحكمه عدة عوامل مهمة يأتي في مقدمتها الحديث عن الجانبين الفني والمالي بالإضافة إلى جدية ورغبة الأطراف المعنية المرتبطة بالناديين واللاعب موضوع النقاش، فضلاً عن عامل المفاضلة والأولويات التي تتضمنها تقارير المدرب ولجنة الاحتراف في إيجاد البديل المناسب لمنظومة الفريق قبل اتخاذ قرار الموافقة على بيع أو شراء بطاقة أي لاعب".

واختتم غانم الهاجري تصريحاته قائلًا: "“كما أتمنى عدم تداول المواضيع التي دأب على تصديرها أصحاب المصالح الشخصية بهدف تعكير صفو الجو العام، لأن مبادئ العين وقيمه المؤسسية ترفض مشاهد دخول البعض في “مهاترات” غير مقبولة مع أي كان أو تبني ردود بصيغة تهكم أو تنظير لإشعال فتيل الفتنة".

العين الإماراتي نجح في الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالإمارات، بعد الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لهدف.