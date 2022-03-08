بيان رسمي | الدوري الإنجليزي يقاطع إعلام روسيا وتبرع ضخم لأوكرانيا

أعلن الدوري الإنجليزي ورابطة اللاعبين الاتفاق على فسخ التعاقد مع القناة الروسية الناقلة للبطولة والتبرع بمبلغ مليون إسترليني للشعب الأوكراني.

الدوري الإنجليزي أعلن تعاطفه مع أوكرانيا بعد الغزو الروسي لها وذلك خلال الجولتين 28 و29 من البطولة.

وعبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي ذكر البيان أن البطولة ترفض الغزو الروسي لأوكرانيا وتتعاطف مع الضحايا من الشعب لأوكراني.

وذكر البيان أنّ نتيجة لذلك سوف يتم التبرع بمبلغ مليون جنيه إسترليني إلى لجنة الكوارث الطارئة والتي تقدم الدعم الإنساني لكل من يحتاجه.

كما أشار البيان إلى أنّ الدوري الإنجليزي سوف يستمر في وضع علم أوكرانيا على شارات القيادة للاعبين كما أنّ اللوحات الإلكترونية في كل الملاعب سوف ترفع شعار "كرة القدم تقف معًا" بجانب وضع اللونين الأزرق والأصفر رمزًا للعلم الأوكراني.

بيان الدوري الإنجليزي شدد على ضرورة إبراز التضامن العالمي مع أوكرانيا عبر كل الوسائل المرئية والمنصات المختلفة.

الحكومة الروسية أعلنت في 24 فبراير الماضي التحرك نحو أوكرانيا ووصلت القوات إلى حدود العاصمة كييف.

وتسبب الغزو الروسي في أزمة للاجئين الذين نزحوا لدول الحدود وعلى رأسها بولندا لتصبح أكبر أزمة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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